С судьи снимают последнюю мантию

В Краснодарском крае начинается громкий процесс об изъятии имущества у Александра Чернова, который в течение четверти века возглавлял краевой суд и ушел в отставку после скандальных разоблачений «золотой судьи» Елены Хахалевой. Генпрокуратура выявила факты нарушения господином Черновым антикоррупционного законодательства как в период руководства судом, так и после отставки, что, по мнению надзорного ведомства, позволило ему приобрести активы стоимостью более 7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуратура требует конфискации активов Александра Чернова в соответствии с антикоррупционным законодательством

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Генпрокуратура требует конфискации активов Александра Чернова в соответствии с антикоррупционным законодательством

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кропоткинский городской суд Краснодарского края назначил на 10 октября предварительное слушание по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции (информация опубликована в картотеке суда). Одним из ответчиков по делу является Александр Чернов, который с 1994 по 2019 год был председателем Краснодарского краевого суда, а еще одним — его внучка Анастасия Рязанская. Кроме того, претензии прокуратуры также адресованы агрофирмам «Воздвиженская» и «Лосево», сельхозпредприятию (СХП) «Дмитриевское»; в качестве ответчиков в процессе участвуют руководители этих компаний Татьяна и Семен Очкаласовы, а также их мать Тамара Очкаласова (ее муж Виталий Очкаласов длительное время руководил Кавказским районом Краснодарского края, где находятся перечисленные в иске агрофирмы; он скончался в мае текущего года). Также ответчиками заявлены Вадим Шестопалов, Любовь и Светлана Новиковы: они в разное время входили в число учредителей и руководителей СХП «Дмитриевское». Все три сельхозпредприятия, упомянутые в иске, работают стабильно, приносят прибыль и располагают значительными земельными угодьями.

При подготовке к процессу Кропоткинский горсуд вынес определение о принятии мер по обеспечению иска, пояснили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона. Под арест попали активы ответчиков, в том числе стопроцентные доли обществ с ограниченной ответственностью «Агрофирма "Воздвиженская"», «Лосево» и «СХП "Дмитриевское"», земельные участки, жилые и нежилые здания в Москве, Сочи, Краснодаре, Геленджике и Кропоткине, а также транспортные средства и счета в банках.

По данным “Ъ”, обращение Генпрокуратуры в суд связано с тем, что надзорному ведомству стало известно о несоблюдении господином Черновым антикоррупционных ограничений как во время его пребывания на посту председателя краевого суда, так и в период отставки.

Статус судьи запрещал Александру Чернову заниматься предпринимательской деятельностью и получать от нее доходы лично или через доверенных лиц. Несмотря на это, по утверждению Генпрокуратуры, высокопоставленный кубанский судья приобретал хозяйствующие субъекты и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. Денежные средства, полученные от незаконного предпринимательства, Александр Чернов тратил на приобретение дорогостоящего недвижимого имущества, которое использовалось в коммерческих целях, утверждает надзорное ведомство. В результате председатель Краснодарского крайсуда накопил активы стоимостью около 7 млрд руб.

Получить комментарии кого-либо из участников процесса не удалось, представитель одного из агропредприятий-ответчиков неофициально пояснил “Ъ”, что копия искового заявления Генпрокуратуры еще не получена.

Как ранее писал “Ъ”, руководство Краснодарского краевого суда оказалось в центре скандала летом 2017 года, когда стало известно о роскошной свадьбе, которую организовала для своей дочери глава административной коллегии Елена Хахалева, родственница Александра Чернова (его внучка Анастасия Рязанская замужем за сыном госпожи Хахалевой). После серии публикаций о «золотой судье» Хахалевой последовала ее отставка, а вскоре на пенсию ушел и сам господин Чернов: Высшая квалификационная коллегия судей отклонила его заявление о назначении на пост председателя Четвертого кассационного суда.

Анна Перова, Краснодар