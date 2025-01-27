Российское подразделение «Ашана» назвало слухами сообщения о продаже бизнеса

Российская «дочка» французской сети супермаркетов «Ашан» не подтвердила информацию о продаже бизнеса. В компании заверили, что продолжают работать в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Французская газета La Lettre сообщил, что «Ашан» получил предложение от Газпромбанка. Предполагаемая сумма сделки не приводится. В итоге, по данным издания, предложение было отклонено.

«Слухи о продаже "Ашана" в России и уходе с российского рынка в последнее время умножились, и мы неоднократно их опровергали. Наш ответ всегда один и тот же: мы не комментируем слухи о рынке и продолжаем работать на благо населения страны»,— сказано в заявлении «дочки» «Ашана», полученном AFP.

Французская розничная сеть Auchan работает на российском рынке с 2002 года. В РФ сеть открыла 231 магазин в 100 городах. Как сообщал «Ъ», активы ее российской «дочки» оцениваются в 60–70 млрд руб., но из-за обязательного дисконта они могут обойтись покупателю примерно в 30 млрд руб.

В октябре 2024 года французское издание Le Figaro сообщило, что владельцы Auchan Retail выставили на продажу бизнес в России. Le Monde также называла в качестве возможного покупателя Газпромбанк. В том же месяце «Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака.

Подробности — в публикации «Ъ» «Auchan сворачивает прилавки».