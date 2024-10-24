Auchan сворачивает прилавки

Политика ужесточения условий выхода иностранцев из российских активов могла подтолкнуть французский Auchan искать возможности покинуть РФ. Ритейлер может продать бизнес крупной розничной сети: среди очевидных претендентов на актив на рынке называют «Ленту». Активы российского Auchan оцениваются 60–70 млрд руб., но из-за обязательного дисконта они могут обойтись покупателю примерно в 30 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Французская группа Auchan может продать свой российский бизнес, сообщили 24 октября со ссылкой на свои источники французские La Lettre и Le Figaro, подчеркнув, что сделка находится на финальном этапе. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подтвердил вероятность ухода Auchan из РФ, но не стал подтверждать, что этот процесс находится на завершающей стадии. В головном и российском офисах Auchan заявили “Ъ”, что не комментируют «рыночные слухи».

Группа Auchan существует с 1961 года, контролируется семьей Мюлье. В России работает с 2002 года. По данным компании Infoline, на 30 сентября 2024 года ритейлер управлял 231 торговым объектом общей площадью 1,03 млн кв. м. Также в собственности сети находится распределительный центр в Подмосковье стоимостью около 10 млрд руб. В январе—июне текущего года выручка ритейлера в РФ выросла на 2% год к году, до 133,5 млрд руб. Доля Auchan в общем обороте российской FMCG-розницы составляет 1,03%.

После начала боевых действий на Украине группа Auchan неоднократно заявляла о намерении развивать бизнес в России. Сейчас эти формулировки в комментариях ритейлера не приводятся.

Весной 2024 года входящая в Auchan компания Ceetrus продала портфель недвижимости в РФ (около 280 тыс. кв. м) структурам АО «Кама капитал». Собственников в России сменили и другие сети семьи Мюлье: Decathlon (сейчас Desport) перешел ООО АРМ, Leroy Merlin (сейчас «Лемана Про») — в управление топ-менеджмента. Собеседник “Ъ” на рынке замечает, что еще до 2022 года Auchan перестал вкладываться в развитие и проигрывает конкурентам.

По словам собеседника “Ъ”, Auchan рассматривает два сценария выхода из российского бизнеса: передача его местному менеджменту либо продажа крупному ритейлеру.

Среди претендентов он называет «Ленту» и «Магнит». Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает эти сети очевидными претендентами. Еще один собеседник “Ъ” на рынке добавляет к этому списку X5 Group.

В «Ленте» и X5 отказались от комментариев. В «Магните» утверждают, что переговоров не ведут.

Собеседник “Ъ” на рынке ритейла говорит, что в случае приобретения Auchan российской розничной сетью все «французские» магазины, вероятнее всего, будет переведены под бренд покупателя. При этом могут возникнуть сложности с согласованием в Федеральной антимонопольной службе: сети не могут занимать более 25% в регионах, напоминает он.

Михаил Бурмистров оценивает бизнес Auchan в РФ в 60 млрд руб., инвестбанкир Илья Шумов — в 70 млрд руб., с учетом обязательного дисконта для любой западной компании, покидающей рынок РФ, реальная цена может составить 30 млрд руб. Согласовать продажу должна правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, после чего на закрытие сделки потребуется два-три месяца, напоминает господин Шумов.

Юрист Forward Legal Максим Игнатов говорит, что сделки дороже 50 млрд руб. требуют согласия президента.

Глава Минфина Антон Силуанов 17 октября этого года заявил о предстоящем ужесточении условий одобрения сделок по продаже российских активов резидентами «недружественных стран». Речь идет об увеличении дисконта с 50% до 60% и обязательного платежа в бюджет РФ с 15% до 35%. Сроки введения новых правил пока не определены.

Новые ограничения российских властей, напротив, должны подтолкнуть ритейлера не покидать рынок РФ, отмечает юрист адвокатского бюро КИАП Никита Луцкий. Но, по его словам, текущие сделки по выходу иностранцев «сложно трактовать с точки зрения рыночных реалий, это скорее политическое решение». Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов не исключает, что на Auchan давят европейские регуляторы. Максим Игнатов считает, что западные компании стремятся поскорее продать российские активы, чтобы воспользоваться пока открытым «окном возможностей», которое захлопнется после формализации ужесточения условий для сделок иностранцев.

Александра Мерцалова, Полина Гриценко, Халиль Аминов, Кирилл Сарханянц