«РИА Новости»: следствие подтвердило версию о самоубийстве баскетболиста Тиммы

Следственная проверка установила, что бывший муж певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой, заявили «РИА Новости» в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, другие версии смерти спортсмена не подтвердились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янис Тимма и Анна Седокова в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Янис Тимма и Анна Седокова в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тело 32-летнего баскетболиста было найдено 17 декабря в центре Москвы. С самого начало предполагалось, что он покончил с собой. Прощание с Тиммой прошло 28 декабря в Риге. В Латвии допускали и криминальную версию смерти баскетболиста из-за несоответствий в судебно-медицинских экспертизах, проведенных российскими и латвийскими экспертами. Российское следствие отказалось возбуждать уголовное дело.

Янис Тимма в 2015–2021 годах выступал за несколько российских клубов, в том числе за «Зенит», УНИКС и «Химки». В 2013-м на драфте NBA был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под 60-м номером. Также сыграл в 68 матчах за сборную Латвии.