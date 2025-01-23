Следствие отказалось возбуждать дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы

Юрист Екатерина Гордон сообщила «РИА Новости», что следственные органы отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. По ее словам, отказ связан с процессуальными сроками.

Тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено 17 декабря в центре Москвы. Предполагается, что он покончил с собой. Прощание прошло 28 декабря в Риге, на котором не присутствовала его бывшая жена певица Анна Седокова.

Янис Тимма выступал за несколько российских клубов, включая «Зенит», УНИКС и «Химки», с 2015 по 2021 год. В 2015 году он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. На драфте NBA в 2013 году был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером. За сборную Латвии он сыграл в 68 матчах.