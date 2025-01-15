В Латвии допустили криминальную версию смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы

Судебно-медицинские экспертизы по делу о гибели в Москве баскетболиста из Латвии Яниса Тиммы, проведенные российскими и латвийскими экспертами, выявили несоответствия, что может указывать на возможную криминальную версию смерти спортсмена. Такое мнение высказал друг погибшего Марк Пугачев. Он призвал общественность дождаться окончания расследования.

Господин Пугачев добавил, что заключение по результатам экспертиз будет готово в ближайшее время. «Дело уже возбуждено»,— сказал он в прямом эфире в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

Тело 32-летнего спортсмена нашли 17 декабря 2024 года в подъезде жилого дома в центре Москвы. Рядом с мужчиной находился телефон, на заставке которого, по данным СМИ, было написано «позвоните Анне». С Анной Седоковой спортсмен начал встречаться в 2019 году. В сентябре 2020 года они поженились. Спустя четыре года, в октябре 2024-го, певица подала на развод. Общих детей у пары не было.

Янис Тимма с 2024 года выступал на позиции третьего номера в испанском баскетбольном клубе Obradoiro. В 2015–2017 годах играл за петербургский «Зенит», в составе которого стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ. За сборную Латвии баскетболист выступал в 68 матчах.