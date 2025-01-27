СКР возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против гражданина США Майкла Джонса. Его заочно подозревают в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, американец участвует в боевых действиях на стороне Украины. В декабре 2024 года он в составе вооруженного формирования вторгся на территорию Курской области и там совершает преступления против мирных граждан для устрашения населения и дестабилизации работы местных органов власти. Сейчас СКР устанавливает местонахождение наемника.

17 января СКР сообщал, что в розыске находятся 589 наемников ВСУ. 22 января в районе деревни Александрия в Суджанском районе взяли в плен наемника из Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса. Ранее Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал датчанку Аннабель Йоргенсен, обвиняемую в наемничестве и терроризме (ч. 3 ст. 359, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Подробнее — в публикации «Ъ» «Британский пулеметчик сдал датчанку».

Никита Черненко