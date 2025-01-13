Сийярто: нападение на «Турецкий поток» — угроза суверенитету стран Европы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ожидает соблюдения условий безопасности и работоспособности газопровода «Турецкий поток» всеми странами. По его мнению, нападение ВСУ на газопровод равнозначно нападению на суверенитет стран Европы, которые им пользуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Министр отметил, что «Турецкий поток» на протяжении многих лет был надежным маршрутом, где все транспортирующие компании и транзитные страны вели себя надежно и соблюдали свои обязательства. Он подчеркнул необходимость «Турецкого потока» для поставок природного газа в Венгрию и страны Центральной Европы.

«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет»,— написал господин Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

Украинская армия 11 января атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Силы ПВО сбили девять беспилотников, осколки одного БПЛА нанесли незначительные повреждения зданию и оборудованию газоизмерительной станции. Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Иткнен назвала вызывающим обеспокоенность удар ВСУ по станции.