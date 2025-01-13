Сийярто: нападение на «Турецкий поток» — угроза суверенитету стран Европы
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ожидает соблюдения условий безопасности и работоспособности газопровода «Турецкий поток» всеми странами. По его мнению, нападение ВСУ на газопровод равнозначно нападению на суверенитет стран Европы, которые им пользуются.
Петер Сийярто
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Министр отметил, что «Турецкий поток» на протяжении многих лет был надежным маршрутом, где все транспортирующие компании и транзитные страны вели себя надежно и соблюдали свои обязательства. Он подчеркнул необходимость «Турецкого потока» для поставок природного газа в Венгрию и страны Центральной Европы.
«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет»,— написал господин Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной).
Украинская армия 11 января атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Силы ПВО сбили девять беспилотников, осколки одного БПЛА нанесли незначительные повреждения зданию и оборудованию газоизмерительной станции. Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Иткнен назвала вызывающим обеспокоенность удар ВСУ по станции.