ЕК пообещала привлечь к переговорам о транзите газа из РФ Венгрию и Словакию

Еврокомиссия (ЕК) продолжит переговоры с Украиной о поставках российского газа и пригласит к обсуждению этого вопроса Венгрию и Словакию, пишет Reuters со ссылкой на заявление ЕК, распространенное среди европейских дипломатов. Их ознакомили с документом сегодня утром, 27 января, перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Газпром» 1 января прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом», который Киев отказался продлевать. В середине январе словацкие власти планировали провести переговоры по этому вопросу с участием ЕК, однако украинская сторона отказалась присутствовать на встрече.

По утверждению Будапешта и Братиславы, позиция Украины наносит ущерб энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе назвал возобновление транзита газа одним из условий для согласия на продление антироссийских санкций Евросоюза. Сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто связал продление ограничений с предоставлением от ЕК гарантий энергобезопасности страны.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Санкции подготавливают к продлению».

Лусине Баласян