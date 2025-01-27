Венгрия допустила продление санкций против РФ в обмен на гарантии от ЕС

Решение Венгрии о продлении санкций Евросоюза против России будет зависеть от того, предоставит ли Еврокомиссия гарантии энергетической безопасности для Будапешта, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По данным Politico, в обмен на принятие министрами иностранных дел стран ЕС заявления об опасениях Венгрии в сфере энергобезопасности венгерская сторона может согласиться на продление санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантию, что в дальнейшем она будет предпринимать необходимые действия во всех случаях, когда энергетическая безопасность стран—членов ЕС окажется под угрозой, исходящей из-за пределов Евросоюза»,— написал Петер Сийярто в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). По его словам, Венгрия понесла ущерб из-за антироссийских санкций, в то время как Украина предпринимает шаги, «угрожающие энергетической безопасности» Центральной Европы (речь идет в том числе об отказе Киева от транзита российского газа с 1 января).

Действие санкций Евросоюза должно продлеваться каждые полгода путем голосования. Это требует единогласной поддержки всех 27 семи стран—членов ЕС. В этот раз решение нужно принять до 31 января, когда и истекает действие ограничений. Перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе 27 января, где будет проведено голосование по этому вопросу, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции разрушили конкурентоспособность европейской экономики и не навредили российской. Он связал приход к власти в США Дональда Трампа с необходимостью сменить подход ЕС в этом направлении.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Санкции подготавливают к продлению».

Лусине Баласян