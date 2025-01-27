В ОДКБ назвали выборы в Белоруссии состязательными и открытыми

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) сочли президентские выборы в Белоруссии состязательными и открытыми. Об этом заявила в понедельник координатор группы наблюдателей от ПА ОДКБ Виктория Абрамченко.

«Наличие пяти кандидатов в избирательной кампании обеспечило состязательный характер выборов и дало избирателям реальную возможность сделать осознанный выбор»,— сказала Виктория Абрамченко на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Представитель ПА ОДКБ подчеркнула, что наблюдатели от политических партий и кандидатов имели все условия для выполнения своих функций. По ее словам, это «свидетельствует об открытости избирательного процесса». «Прошедшие выборы были отмечены беспрецедентно широким и массовым участием общественных наблюдателей»,— отметила она.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. По итогам голосования Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года, был переизбран на седьмой срок. Кандидат набрал 86,82% голосов. Явка составила 85,6%. При этом голосование прошло без участия западных наблюдателей и участков за рубежом.

Подробнее о выборах в Белоруссии — в публикации «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Анастасия Домбицкая