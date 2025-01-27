Чистая выручка X5 Group в 2024 году выросла на 24,2%

Чистая выручка ритейлера X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») в 2024 году выросла на 24,2% в сравнении с 2023 годом и составила 3,94 трлн руб., говорится в отчете компании. Только за четвертый квартал выручка X5 Group увеличилась на 22,3%, достигнув 1,08 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Выручка от розничных продаж «Пятерочки» и связанных с ней торговых точек в 2024 году составила 3 трлн руб. (+21,3%). Сумма чистой выручки «Перекрестка» достигла 491 млрд руб. (+17,2%), а дискаунтеров «Чижик» — 249,5 млрд руб. (+110,7%). Чистая выручка цифровых бизнесов достигла 200,1 млрд руб. (+61,9%).

Продажи X5 Group за январь—декабрь выросли на 14,4%, а средний чек — на 11,1%. За 2024 год ритейлер открыл 2 543 магазина. Всего компания управляет 27 472 торговыми точками.

Подробнее — в публикации «Ъ» «X5 перебросит товар через Стену».