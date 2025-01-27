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Коммерсантъ FM
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Песков: Россия пока не получала сигналов от США по контактам Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон пока не контактировал с Москвой по вопросу переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом. Представитель Кремля вновь подчеркнул, что готовность организовать разговор двух глав государств сохраняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока мы не получали от американцев никаких сигналов. Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

На уточняющий вопрос об организации встречи лидеров США и России он ответил: «Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор».

В преддверии инаугурации Дональда Трампа, состоявшейся 20 января, CМИ сообщали о его поручении помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Президент США также говорил о намерении «немедленно» встретиться с российским лидером, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Сам Владимир Путин выражал готовность обсудить эту тему с Дональдом Трампом, но начало подготовки к подобным переговорам в Кремле отрицают.

О позиции Трампа по решению российско-украинского конфликта — в публикации «Ъ» «Трамп грозит».

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