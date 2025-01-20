Британский пулеметчик сдал датчанку

Хамовнический райсуд Москвы для международного розыска заочно арестовал гражданку Дании Аннабель Йоргенсен, обвиняемую в наемничестве и терроризме (ч. 3 ст. 359 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР). О том, что женщина участвовала в нападении на Курскую область, стало известно из показаний другого наемника — пулеметчика из Великобритании, захваченного в плен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аннабель Йоргенсен

Фото: СК РФ Аннабель Йоргенсен

Фото: СК РФ

«Суд избрал Аннабель Йоргенсен меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Она начнет действовать с момента задержания на территории РФ или экстрадиции»,— сообщил «Ъ» адвокат Аннабель Йоргенсен Игорь Дюкин из адвокатской коллегии «Барристер». Он намерен обжаловать принятое решение, добавив, что его подзащитную «не уведомляли о предъявлении ей обвинения через компетентные органы».

Ранее адвокат заявлял, что доказательств нахождения Аннабель Йоргенсен в России следствие не представило.

Однако, по данным «Ъ», эту позицию опровергают показания взятого в плен другого иностранного наемника, 22-летнего гражданина Великобритании Джеймса Андерсона, сражавшегося в той же 129-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ в качестве пулеметчика.

По сведениям «Ъ», он поведал, что вместе с ним помимо датчанки воевали наемники из Франции, США и других стран. Расследование дела плененного жителя графства Оксфордшир уже завершено и скоро будет передано в суд.

Как ранее сообщал «Ъ», заочное обвинение 29-летней уроженке города Хадерслев Королевства Дания Аннабель Йоргенсен было предъявлено ГВСУ СКР в конце декабря. Датчанка является профессиональным военным — солдатом датской обороны, ранее проходила службу в Ираке.

Следствие установило, что в начале 2024 года она прибыла на Украину через Польшу, вступила в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ и стала воевать на стороне ВСУ за деньги. В боевых действиях она участвовала в Курской области. Вторжение в регион следствие трактует как теракт (ст. 205 УК РФ).

Только по этой статье наемница может получить до 20 лет заключения. Однако предстать перед российским правосудием ей не грозит, так как она, по данным «Ъ», уже вернулась в Данию. В дальнейшем Аннабель Йоргенсен, очевидно, будет осуждена заочно.

Мария Локотецкая