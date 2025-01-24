В Воронежской области обломки дронов повредили три многоквартирных дома

В результате уничтожения и подавления беспилотников в одном из городских округов Воронежской области было повреждено остекление трех многоквартирных домов, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его данным, также упавшие обломки сбитого дрона незначительно повредили частный дом и теплицу.

В регионе снята угроза атаки беспилотников. На месте работают оперативные службы и представители муниципалитета. Жителям будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества, уточнил губернатор.

По информации Минобороны, в ночь на 24 января над Воронежской областью сбили три беспилотника. Всего над российскими регионами ночью уничтожили 121 беспилотник. На фоне атаки ограничения были введены в шести аэропортах России. Сейчас они сняты в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска.