Главные новости за неделю 20 — 26 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга снял судимость с бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Соответствующее ходатайство экс-чиновника суд получил в ноябре прошлого года. В нем отмечалось, что бывший работник администрации Петербурга отбыл наказание в полном объеме, возместил причиненный ущерб и вел себя идеально.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Елену Асееву временно исполняющей обязанности главы комитета по делам Арктики, сообщает пресс-служба Смольного. Герман Широков, который руководил комитетом с 2018 года, станет специальным представителем градоначальника. До Смольного чиновник работал в управлении ФСКН по Новгородской области.

Советника губернатора Петербурга Александра Германа назначили заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном сайте правовой информации. До своего назначения советником Беглова в ноябре 2024 года господин Герман несколько лет возглавлял комитет по природопользованию.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена в текущем году приступить к реализации проекта по модернизации производственных мощностей судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. На развитие площадки может потребоваться порядка пяти лет.

Размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ повышен в Санкт-Петербурге на 400 тыс. рублей. Теперь он составляет 2,5 млн рублей. Обновленная информация размещена на странице городского правительства.

ООО «СКСР Недвижимость» (входит в холдинг СКСР) завершило сделку по приобретению у физлиц торгового комплекса «Мегаполис» на Богатырском проспекте, 14к2, в Петербурге. Эксперты оценивают стоимость объекта с расположенными в нем магазинами автозапчастей и аксессуаров, СТО и автосалонами в 1,2–2 млрд рублей.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга освободили участок у храма Спас на Крови от незаконных киосков с сувенирами. В отношении бывшего арендатора территории будет проведена претензионная и судебная работа по возмещению средств, затраченных на проведение демонтажных работ.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Такое заявление депутат сделал в ходе брифинга перед пленарным заседанием Государственной думы РФ. Господин Миронов раскритиковал экспонаты музея.

Верховный суд России рассмотрел иск Роскомнадзора о прекращении деятельности петербургского издания «МР7» («Мой район») и удовлетворил его. Таким образом СМИ лишено данного статуса. В «МР7» уточнили, что причиной обращения ведомства в суд стало отсутствие маркировки иностранного агента на нескольких материалах

Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева. Чиновник уволился по собственному желанию. Чем запомнился Олег Эргашев по работе в Смольном — в материале «Ъ-СПб».

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал все акции АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) в обеспечительных мерах. Речь идет о ценных бумагах, движимом и недвижимом имуществе, всех долях в уставных капиталах юридических лиц.

Новым председателем комитета по ЖКХ Ленобласти назначен Егор Мищеряков. Об этом вечером 22 января в личном Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», являющаяся оператором Пулково, оценила проект второй очереди развития петербургского аэропорта в 200 млрд рублей. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор Пулково Леонид Сергеев. В эту сумму также входит продление ветки метро до аэропорта, оплачиваемое Петербургом.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 67-летнего бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Глущенко по совокупности к 24 годам строгого режима по делу об убийстве на Кипре в 2004 году предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Подробнее — в материале «Ъ».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 24 января сообщил о трех сбитых у границы с Новгородской областью беспилотниках. По его словам, они были уничтожены средствами ПВО. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Сообщения о первой атаке БПЛА поступили от главы региона в восьмом часу утра.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик проекта по строительству объектов на территории развития Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинском районе. Университетский городок вуза займет территорию порядка 200 га, под первые три очереди отведено 167 га. Возвести их планировали к 2030 году.

В Государственном Эрмитаже 24 января была проведена эвакуация посетителей. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб». В музее заявили, что в учреждение поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности». Проверка длилась около часа, ничего опасного в здании сотрудники полиции и Росгвардии не нашли.

Федеральные власти передали Санкт-Петербургу в собственность территорию на Канонерском острове. Площадь участка составляет почти 62 тыс. кв. метров. Там планируют разместить объекты морского, внутреннего водного транспорта, также появятся причалы и стоянки. В Смольном намерены перебазировать в эту локацию природоохранный флот города.

Президент РФ Владимир Путин наградил Бориса Пиотровского орденом Дружбы. Тем же указом почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» удостоен главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Александр Шишлов предлагает установить периоды бесплатного пользования парковками. Предлагается установить, что в период с 20:00 до 8:00 в субботу парковка автомобиля будет бесплатной. В воскресенье, нерабочие праздничные дни и дни, на которые перенесены выходные, бесплатный период пользования парковочными местами может действовать на протяжении суток (с 00:00 до 24:00).