Олег Эргашев ушел в отставку с поста вице-губернатора Петербурга

Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева. Как сообщили 22 января в пресс-службе Смольного, чиновник уволился по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Никаких подробностей увольнения господина Эргашева в администрации Петербурга пока не уточняют. На звонок корреспондента «Ъ-СПб» теперь уже бывший вице-губернатор не ответил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что временно исполняющей обязанности главы комитета по делам Арктики в Петербурге назначена Елена Асеева.

Андрей Цедрик