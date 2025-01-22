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Олег Эргашев ушел в отставку с поста вице-губернатора Петербурга

Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора города Олега Эргашева. Как сообщили 22 января в пресс-службе Смольного, чиновник уволился по собственному желанию.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Никаких подробностей увольнения господина Эргашева в администрации Петербурга пока не уточняют. На звонок корреспондента «Ъ-СПб» теперь уже бывший вице-губернатор не ответил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что временно исполняющей обязанности главы комитета по делам Арктики в Петербурге назначена Елена Асеева.

Андрей Цедрик

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