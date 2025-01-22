Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оператор Пулково оценивает вторую очередь развития аэропорта в 200 млрд рублей

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», являющаяся оператором Пулково, оценила проект второй очереди развития петербургского аэропорта в 200 млрд рублей. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор Пулково Леонид Сергеев. В эту сумму также входит продление ветки метро до аэропорта, оплачиваемое Петербургом. По данным «Ъ», затраты на строительство ветки могут достигать 100-200 млрд рублей.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам господина Сергеева, Пулково погасило кредит, полученный на первую очередь. По имеющейся у «Ъ» информации, задолженность погашена перед ВТБ и Альфа-банком. Проект первой очереди развития аэропорта был реализован в 2010-2014 годах. Тогда стоимость финансирования составила 1,2 млрд евро. В рамках проекта было построено здание пассажирского терминала, новые перроны, бизнес-центр, гостиница, проведена реконструкция здания Пулково-1, модернизация инфраструктуры аэропорта.

Подробнее читайте в интервью Леонида Сергеева на сайте «Ъ».

Андрей Кащавцев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...