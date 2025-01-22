Оператор Пулково оценивает вторую очередь развития аэропорта в 200 млрд рублей

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», являющаяся оператором Пулково, оценила проект второй очереди развития петербургского аэропорта в 200 млрд рублей. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор Пулково Леонид Сергеев. В эту сумму также входит продление ветки метро до аэропорта, оплачиваемое Петербургом. По данным «Ъ», затраты на строительство ветки могут достигать 100-200 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам господина Сергеева, Пулково погасило кредит, полученный на первую очередь. По имеющейся у «Ъ» информации, задолженность погашена перед ВТБ и Альфа-банком. Проект первой очереди развития аэропорта был реализован в 2010-2014 годах. Тогда стоимость финансирования составила 1,2 млрд евро. В рамках проекта было построено здание пассажирского терминала, новые перроны, бизнес-центр, гостиница, проведена реконструкция здания Пулково-1, модернизация инфраструктуры аэропорта.

Подробнее читайте в интервью Леонида Сергеева на сайте «Ъ».

Андрей Кащавцев