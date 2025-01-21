Верховный суд лишил издание MR7 статуса СМИ из-за отсутствия маркировки иноагента

Верховный суд России рассмотрел иск Роскомнадзора о прекращении деятельности петербургского издания «МР7» («Мой район») и удовлетворил его. Таким образом СМИ лишено данного статуса, сообщили сами коллеги в Telegram-канале 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В «МР7» уточнили, что причиной обращения ведомства в суд стали «непроставленные иноагентские звезды» — отсутствие маркировки иностранного агента на нескольких материалах. «Мы уже платили за них штрафы по статье 13.15 КоАП, но законодательство предполагает и другое наказание: за два предупреждения о нарушении реакцией статьи 4 закона о СМИ в течение года Роскомнадзор может по суду лишить лицензии»,— напомнили в издании.

По словам коллег, судья Верховного суда РФ Олег Нефедов рассмотрел доводы сторон. Представитель СМИ поясняла, что зафиксированные нарушения в марте и в мае 2024 года не были допущены намеренно и устранены сразу, как только на это обращал внимание надзорный орган. «Мы считаем наказание в виде лишения статуса СМИ несоразмерным»,— отметила представитель ответчика. Суд, тем не менее, встал на сторону Роскомнадзора. Судебное решение вступает в силу через месяц.

Издание «Мой район» существует с февраля 2002 года. Изначально это были печатные газеты, рассказывавшие о жизни всех 18 районов Санкт-Петербурга. Экземпляры распространялись в городе бесплатно. В 2018 году перестала выходить бумажная версия издания, но остался сайт «MR-7.ru», а также его сообщества в соцсетях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что заместитель председателя псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) стал обвиняемым по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов из-за отсутствия необходимой по закону маркировки.

Андрей Цедрик