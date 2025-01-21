Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд лишил издание MR7 статуса СМИ из-за отсутствия маркировки иноагента

Верховный суд России рассмотрел иск Роскомнадзора о прекращении деятельности петербургского издания «МР7» («Мой район») и удовлетворил его. Таким образом СМИ лишено данного статуса, сообщили сами коллеги в Telegram-канале 21 января.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В «МР7» уточнили, что причиной обращения ведомства в суд стали «непроставленные иноагентские звезды» — отсутствие маркировки иностранного агента на нескольких материалах. «Мы уже платили за них штрафы по статье 13.15 КоАП, но законодательство предполагает и другое наказание: за два предупреждения о нарушении реакцией статьи 4 закона о СМИ в течение года Роскомнадзор может по суду лишить лицензии»,— напомнили в издании.

По словам коллег, судья Верховного суда РФ Олег Нефедов рассмотрел доводы сторон. Представитель СМИ поясняла, что зафиксированные нарушения в марте и в мае 2024 года не были допущены намеренно и устранены сразу, как только на это обращал внимание надзорный орган. «Мы считаем наказание в виде лишения статуса СМИ несоразмерным»,— отметила представитель ответчика. Суд, тем не менее, встал на сторону Роскомнадзора. Судебное решение вступает в силу через месяц.

Издание «Мой район» существует с февраля 2002 года. Изначально это были печатные газеты, рассказывавшие о жизни всех 18 районов Санкт-Петербурга. Экземпляры распространялись в городе бесплатно. В 2018 году перестала выходить бумажная версия издания, но остался сайт «MR-7.ru», а также его сообщества в соцсетях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что заместитель председателя псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) стал обвиняемым по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов из-за отсутствия необходимой по закону маркировки.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...