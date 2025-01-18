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Советника губернатора Петербурга Александра Германа назначили замглавы ФТС

Советника губернатора Петербурга Александра Германа назначили заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

«Назначить Германа Александра Викторовича заместителем руководителя Федеральной таможенной службы»,— говорится в документе.

Александр Герман в течение нескольких лет возглавлял смольнинский комитет по природопользованию. До этого он занимал поcт председателя комитета имущественных отношений (КИО). Советником губернатора господин Герман стал в ноябре прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что начальником аппарата губернатора Петербурга назначена Екатерина Курочкина.

Дарья Астанина

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