Эрмитаж вернулся к штатной работе после эвакуации посетителей

Государственный Эрмитаж возобновил работу после эвакуации. Согласно записям с камер музея, посетители уже вернулись в здание. Проверка длилась около часа, ничего опасного сотрудники полиции и Росгвардии не нашли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стефания Барченкова / Коммерсантъ Фото: Стефания Барченкова / Коммерсантъ

Ранее корреспондент «Ъ-СПб» сообщал, что днем 24 января в Эрмитаж поступило анонимное сообщение о вероятной угрозе для посетителей. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии вывели людей на улицу.

При этом из громкоговорителей посетителям музея сообщали, что Главный штаб продолжает свою работу. На текущий момент весь комплекс зданий работает в штатном режиме.

Андрей Маркелов