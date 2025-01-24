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Природоохранный флот Петербурга может переехать на Канонерский остров

Российская Федерация передала Санкт-Петербургу в собственность территорию на Канонерском острове. Площадь участка составляет почти 62 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

Там разместят объекты морского, внутреннего водного транспорта. На Канонерском острове также появятся причалы и стоянки водного транспорта. В Смольном планируют на это место перебазировать природоохранный флот города.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ресторан «Охотничий домик» в Удельном парке продадут на торгах.

Татьяна Титаева

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