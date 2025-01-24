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Дрозденко сообщил о третьем сбитом беспилотнике над поселком Оредеж

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром 24 января в своем Telegram-канале сообщил о третьем сбитом беспилотнике, который летел над лесополосой в районе поселка Оредеж. Следом он поблагодарил всех причастных к уничтожению БПЛА.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сообщения о первых двух сбитых беспилотниках начали появляться в восьмом часу утра. Они были уничтожены у границы с Новгородской областью средствами ПВО.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На месте падения работают оперативные службы. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что последний подобный инцидент случился в начале января. Тогда над Усть-Лугой сбили четыре БПЛА.

Андрей Маркелов

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