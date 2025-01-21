Специалисты приступили к освобождению территории у Спаса на Крови от киосков

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приступили к освобождению участка у храма Спас на Крови от незаконных киосков с сувенирами. О начале работ сообщили в пресс-службе структуры Смольного 21 января.

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«В настоящее время, ККИ проводит демонтажные работы. В отношении бывшего арендатора территории будет проведена претензионная и судебная работа по возмещению средств, затраченных на проведение демонтажных работ»,— уточнили в комитете.

На набережной канала Грибоедова также работают представители Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ). В комитете уточнили, что изначально по этому участку был заключен договор аренды для размещения культурно-выставочного центра «Вернисаж». Документ не предполагал осуществление предпринимательской деятельности.

Арендатор неоднократно нарушал положения договора. Два года назад его уведомили о необходимости освободить участок у храма. Однако арендатор игнорировал требования, продолжая использовать участок.

Подробнее о ситуации вокруг ларьков у Спаса на Крови — в материале «Ъ-СПб» «Торговцев удаляют от храма».

Татьяна Титаева