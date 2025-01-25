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Путин присвоил Борису Пиотровскому орден Дружбы за «добросовестную работу»

Президент РФ Владимир Путин наградил Бориса Пиотровского орденом Дружбы. Как поясняется в тексте соответствующего указа за подписью главы государства, вице-губернатор Санкт-Петербурга отмечен наградой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тем же указом почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» удостоен главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих. Звание ему присуждено «за заслуги в развитии отечественной журналистки и многолетнюю плодотворную работу».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Борис Пиотровский высказал свое мнение по поводу некоторых экспонатов в петербургском музее «Эрарта». Его взгляды совпали с реакцией главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. В частности, господин Пиотровский заявил, что разделяет «некоторое недоумение» насчет отдельных экспонатов.

Андрей Цедрик

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