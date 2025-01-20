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В ОСК в 2025 году намерены начать модернизацию «Адмиралтейских верфей»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена в текущем году приступить к реализации проекта по модернизации производственных мощностей судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На развитие площадки может потребоваться порядка пяти лет. За счет этого верфь сможет строить одновременно несколько танкеров типа Aframax, которые используются для доставки нефти, в том числе по Северному морскому пути (СМП).

Между тем другой источник сообщает, что речь идет о трех годах. Объем инвестиций ОСК в модернизацию верфи может составить порядка 15 млрд рублей. В «Главгосэкспертизе» на рассмотрении уже находится проектная документация.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный намерен создать в Петербурге единый кластер на базе верфей ОСК.

Татьяна Титаева

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