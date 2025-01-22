Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арбитражный суд арестовал все акции АО «Петербургский нефтяной терминал»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал все акции АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) в обеспечительных мерах, сообщает РБК.

Изображение АО «Петербургский нефтяной терминал»

Изображение АО «Петербургский нефтяной терминал»

Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал»

Изображение АО «Петербургский нефтяной терминал»

Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал»

Речь идет о ценных бумагах, движимом и недвижимом имуществе, всех долях в уставных капиталах юридических лиц. Также терминалу запретили останавливать производственную деятельность и совершать действия, которые могут ухудшить положение работников.

Лицам, участвующим в деле, разрешили обраться в суд с заявлением об отмене обеспечения иска. Следующее заседание по делу состоится 13 февраля. В АО «Петербургский нефтяной терминал» комментировать решение не стали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд 19 января. Она просит обратить в доход государства 2753 акции ПНТ и признать ничтожными сделки, совершенные в период с 2016 по 2020 год.

Подробнее читайте в материале «Петербургский терминал освобождают от иностранцев».

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...