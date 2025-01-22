Арбитражный суд арестовал все акции АО «Петербургский нефтяной терминал»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал все акции АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) в обеспечительных мерах, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изображение АО «Петербургский нефтяной терминал»

Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал» Изображение АО «Петербургский нефтяной терминал»

Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал»

Речь идет о ценных бумагах, движимом и недвижимом имуществе, всех долях в уставных капиталах юридических лиц. Также терминалу запретили останавливать производственную деятельность и совершать действия, которые могут ухудшить положение работников.

Лицам, участвующим в деле, разрешили обраться в суд с заявлением об отмене обеспечения иска. Следующее заседание по делу состоится 13 февраля. В АО «Петербургский нефтяной терминал» комментировать решение не стали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд 19 января. Она просит обратить в доход государства 2753 акции ПНТ и признать ничтожными сделки, совершенные в период с 2016 по 2020 год.

Подробнее читайте в материале «Петербургский терминал освобождают от иностранцев».

Андрей Маркелов