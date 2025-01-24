КГА согласовал облик будущего кампуса СПбГУ в Пушкинском районе

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик проекта по строительству объектов на территории развития Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Студия 44» Фото: «Студия 44»

Документ размещен на сайте комитета. Проектированием занималось архитектурное бюро «Студия 44». Университетский городок вуза займет территорию порядка 200 га, под первые три очереди отведено 167 га. Возвести их планировали к 2030 году.

Проект предполагает, что в Пушкинском районе постоят учебные и лабораторные корпуса. На территории кампуса также будут собственный торговый центр, больница, спортивный центр, библиотека. Изначально стоимость строительства студгородка оценивали в 45 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на первый этап развития кампуса СПбГУ выдано разрешение на строительство.

Татьяна Титаева