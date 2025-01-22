Смольному не хватило здоровья

Правительство Санкт-Петербурга лишилось еще одного вице-губернатора — Олега Эргашева. Чиновник, курировавший здравоохранение, покинул должность, как заявляют в Смольном, по собственному желанию. В городской администрации он проработал почти пять лет. Кто займет его кресло, официально не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева по собственному желанию»,— сообщили днем 22 января в пресс-службе правительства. В коротком сообщении под заголовком «Кадровые перемены в правительстве Санкт-Петербурга» о причинах ухода чиновника не сообщается. Как показывает практика, «уход по собственному» не всегда действительно происходит по собственному желанию.

О том, кто займет его место, также официально не объявляли. Сам уже бывший чиновник на звонок корреспондента «Ъ-СПб» не ответил.

Олег Эргашев, которого называли «медицинским» вице-губернатором, был назначен на должность 5 марта 2020 года. Он сместил на посту Анну Митянину: она оставила кресло чиновника ради должности уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. За день до официального назначения кандидатуру господина Эргашева поддержали в петербургском парламенте: «за» проголосовали 44 депутата, «против» — двое. До повышения чиновник был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области.

За новым вице-губернатором закрепили комитеты по соцполитике и здравоохранению, а также управление ветеринарии и управление социального питания. На момент его ухода из Смольного он курировал работу комитета по здравоохранению, управление ветеринарии, а также временно отвечал за комитет по информатизации и связи, доставшийся ему в нагрузку от ушедшего «информационного» вице-губернатора Станислава Казарина.

Начало работы Олега Эргашева выпало на первую волну заболеваний коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила о пандемии заболевания, которому было присвоено название COVID-19. С 30 марта по 11 мая 2020 года в России действовал режим нерабочих дней. Уже 16 марта, спустя неделю после вступления в новую должность, вице-губернатора пригласили в ЗакС выступить с докладом о коронавирусе.

Олег Эргашев — доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы запаса, хирург, онколог. Работал в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Центральном госпитале группы российских войск в Закавказье. Преподавал в Военно-медицинской академии им. Кирова. В настоящее время является профессором кафедры скорой медицинской помощи в Северо-Западном государственном медицинском университете им. Мечникова и профессором кафедры госпитальной хирургии № 2 с клиникой им. акад. Углова в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. Павлова.

Период начала коронавируса был для Петербурга непростым. Одно из громких происшествий произошло в начале мая первого ковидного года: горела больница Святого Георгия на Северном проспекте, которая была перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. В результате трагедии погибли пять человек. Причиной пожара стало возгорание одного из аппаратов искусственной вентиляции легких. ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В августе городские СМИ писали о задержках выплат медикам, заразившимся коронавирусом. В июле 2020 года прокуратура Петербурга вынесла предостережение Олегу Эргашеву из-за недостаточного оснащения медицинских работников, лечащих больных коронавирусом, средствами индивидуальной защиты. В 2021 году тогдашний депутат петербургского парламента от фракции «Яблока» Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), обращал внимание на проблемы с записью в медучреждения на вакцинацию от вируса.

В июне 2021 года в СМИ появились сообщения об отставке вице-губернатора, однако тогда слухи опровергли в Смольном, заявив, что господин Эргашев находится в отпуске.

В 2022 году в медицинской среде произошло еще одно громкое дело — массовое отравление пациентов Санкт-Петербургского городского консультативно-диагностического центра № 1. По данным следствия, преступная халатность ряда руководящих сотрудников медучреждения привела к тому, что при проведении обследования был использован сульфат бария, не предусмотренный для подобных целей. В результате восемь человек погибли, около полусотни пострадали. Расследование уголовного дела было завершено только летом 2024-го. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено заместителю главного врача по медицинской части и заведующей отделом лучевой диагностики.

Конец 2024 года ознаменовался новым «делом врачей», или «делом о мертвых душах». В начале октября суд арестовал нескольких сотрудников Городской больницы № 20, включая главного бухгалтера, заместителя главврача по экономическим вопросам и начальника юридического отдела, по громкому делу о хищении свыше 300 млн рублей. Средства под видом зарплаты перечислялись работникам, которые, по версии следствия, свои должностные обязанности выполняли только на бумаге.

Надежда Ярмула, Артемий Чулков