Егор Мищеряков назначен председателем комитета по ЖКХ Ленинградской области

Новым председателем комитета по ЖКХ Ленинградской области назначен Егор Мищеряков. Об этом вечером 22 января в личном Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Поставленные перед господином Мищеряковым задачи — работа с производительностью труда в ЖКХ, повышение эффективности и клиентоориентированности отрасли, четкость в исполнении национальных проектов, отметил глава региона.

Про нового главу областного комитета по ЖКХ известно, что он имеет профильное образование «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства» и более четырех лет трудился в комитете экономического развития.

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Андрей Цедрик