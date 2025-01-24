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Посетителей эвакуировали из Эрмитажа после сообщения об «угрозе безопасности»

Днем в пятницу, 24 января, в Государственном Эрмитаже была проведена эвакуация посетителей. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Фото: Стефания Барченкова / Коммерсантъ

Фото: Стефания Барченкова / Коммерсантъ

В музее заявили, что в учреждение поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности». В настоящий момент сотрудники службы безопасности Эрмитажа совместно с Росгвардией проверяют экспозиционные залы и служебные помещения.

При этом уточняется, что эвакуация коснулась только главного музейного комплекса. В частности, Главный штаб работает в штатном режиме.

Андрей Цедрик

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