Посетителей эвакуировали из Эрмитажа после сообщения об «угрозе безопасности»
Днем в пятницу, 24 января, в Государственном Эрмитаже была проведена эвакуация посетителей. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб».
Фото: Стефания Барченкова / Коммерсантъ
В музее заявили, что в учреждение поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности». В настоящий момент сотрудники службы безопасности Эрмитажа совместно с Росгвардией проверяют экспозиционные залы и служебные помещения.
При этом уточняется, что эвакуация коснулась только главного музейного комплекса. В частности, Главный штаб работает в штатном режиме.