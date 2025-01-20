Исполнять обязанности председателя комитета по делам Арктики будет Елена Асеева
Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Елену Асееву временно исполняющей обязанности главы комитета по делам Арктики, сообщает пресс-служба Смольного 20 января.
В центре снимка врио председателя комитета по Арктике Елена Асеева.
Фото: Пресс-служба комитета по делам Арктики
Герман Широков, который руководил комитетом с 2018 года, станет специальным представителем градоначальника. До Смольного чиновник работал в управлении ФСКН по Новгородской области.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что советника губернатора Петербурга Александра Германа назначили заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России.