Исполнять обязанности председателя комитета по делам Арктики будет Елена Асеева

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Елену Асееву временно исполняющей обязанности главы комитета по делам Арктики, сообщает пресс-служба Смольного 20 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре снимка врио председателя комитета по Арктике Елена Асеева.

Фото: Пресс-служба комитета по делам Арктики В центре снимка врио председателя комитета по Арктике Елена Асеева.

Фото: Пресс-служба комитета по делам Арктики

Герман Широков, который руководил комитетом с 2018 года, станет специальным представителем градоначальника. До Смольного чиновник работал в управлении ФСКН по Новгородской области.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что советника губернатора Петербурга Александра Германа назначили заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Андрей Маркелов