Продажи шин машинально выросли

Рынок новых зимних и всесезонных шин заметно вырос в сентябре—ноябре на фоне восстановления авторынка. С покупкой новой машины граждане приобретали и первый комплект зимней резины. Росту рынка в деньгах способствовало и повышение цен на шинную продукцию, которая продолжит дорожать и в текущем году, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Продажи новых зимних и всесезонных шин в России в период смены резины — в сентябре, октябре и ноябре 2024 года — выросли на 19,7% год к году, до 67,5 млрд руб., следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Данные по продажам в штуках не приводятся.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что динамика связана с восстановлением авторынка и ростом цен на шины.

По данным «Автостата», в сентябре и октябре продажи новых легковых автомобилей обновляли рекорды, достигнув 150,88 тыс. и 171,18 тыс. штук соответственно (см. “Ъ” от 6 ноября 2024 года). По итогам 2024 года авторынок вырос на 48,4%, до 1,57 млн штук, что стало лучшим результатом с 2019 года.

В «Кордианте» подтверждают, что драйвером зимнего сезона продаж стал рост рынка новых машин. «Автовладельцы приобретают первый комплект зимней резины»,— поясняют в компании. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков уточняет, что в автосалонах машины продаются с летней резиной и потому зимние шины требовались для всех автомобилей, купленных прошлой весной, летом и осенью.

В ЦРПТ отмечают, что пик продаж пришелся на ноябрь: по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года реализация шин в деньгах выросла на 47,5%. «С 1 декабря 2024 года начали действовать штрафы за езду на летней резине»,— поясняют тенденцию в компании.

В большинстве регионов водители зимой традиционно предпочитают шипованную резину: на нее пришлось около 53% продаж этой осенью, уточняют в ЦРПТ.

Доля реализации нешипованной резины составила 36%. «Шины без шипов на зиму предпочитают надевать на юге нашей страны, на Кавказе и на Дальнем Востоке»,— поясняют в компании. На всесезонную резину пришлось 11% продаж.

Лидером рынка в сентябре—ноябре стал бренд Nordman (Ikon Tyres) с долей 19,2%, продажи которого в штуках выросли год к году на 13%. На втором месте — Cordiant с долей 10,4%, увеличивший реализацию на 29%. Топ-3 замыкает Kama Tyres (доля 5,5%), сокративший продажи на 16,2%. Следом идут Pirelli (доля 5,1%) и другой бренд компании Formula (доля 4,8%). Реализация первого выросла на 7,7%, второго — на 0,2%.

В «Кордианте» отмечают, что свою актуальность не теряют тренды, начавшиеся еще в 2023 году,— ускорение роста среднего посадочного диаметра шин за счет большого количества китайских кроссоверов и обновление типоразмерного ряда на фоне увеличивающегося количества новых моделей автомобилей. По данным «Автостата», в прошлом году продажи новых китайских машин, которые в большинстве своем представлены в сегменте кроссоверов, выросли на 68% год к году, до 905,95 тыс. штук. Число новых моделей, вышедших в 2024 году в РФ, сообщало агентство, превысило 100 штук. В Ikon Tyres ранее отмечали рост китайских брендов на российском рынке легковых шин с 11% в 2019 году до 37% к 2024 году, что, по мнению компании, несет риски для местных игроков.

Вадим Володин, гендиректор «Кордианта», о рынке шин, в интервью “Ъ” в апреле 2024 года: «Положительная динамика останется трендом на ближайшее время».

По словам Максима Кадакова, на рынке сказался и рост цен на зимнюю резину в прошлом году. «В шинах по-прежнему есть импортная составляющая. Например, натуральный каучук»,— поясняет эксперт. По мнению господина Кадакова, шины продолжат дорожать и в текущем году, а темпы роста цен будут в том числе зависеть от спроса.

Эксперты и участники рынка с осторожностью оценивают 2024 год, не торопясь с заключительными оценками. «При текущих погодных условиях в Центральной России сезон сильно растягивается. Поэтому делать прогноз по итогам года без данных о продажах в декабре, которые будут позже, преждевременно»,— пояснили в «Кордианте». В Ikon Tyres ранее прогнозировали рост рынка легковых шин на уровне 5–6% в 2024 году. Продолжения тенденции на увеличение спроса ожидали и в Pirelli.

Наталия Мирошниченко