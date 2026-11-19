Делу час, потехе время
Как геймеры оценили GTA VI после релиза
Бюджет в $1 млрд, миллионные просмотры на YouTube и Майами, перекрашенный в розовый цвет. Вышла шестая часть культовой GTA, и похоже, разработчики снова сорвали джекпот. На Metacritic игра получила 99 баллов из 100, это рекордный рейтинг за всю историю индустрии. Первыми в новый виртуальный мир отправились жители Новой Зеландии, теперь же GTA доступна и в остальных странах.
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Действие GTA VI разворачивается в вымышленном штате Леонида — местной версии Флориды, где Люсия Каминос выходит из тюрьмы, а ее возлюбленный Джейсон Дюваль строит дом на сваях.
Но начать новую жизнь у пары не получается. Герои связываются с местными преступниками, пускаются в бега и пытаются заработать достаточно, чтобы навсегда завязать с криминалом.
Времена изменились. Знакомый по прежним частям Вайс-Сити с его неоновыми вывесками и розовыми закатами теперь трудно узнать, отмечают критики. При этом реалистичность GTA VI поражает даже опытных игроков. Такой графики в серии еще не было. Игровой мир стал как никогда живым, говорит автор проекта «Мистер Сайлер» Радион Сайлер:
«Это, конечно, превзошло все мои ожидания. Например, машины — какие-то вмятины, аварии эти, slow-mo замедления, сюжет на 80 часов, какая огромная карта. Мы увидели то, чего реально ждали. Ближайшие 80 часов я потрачу конкретно на эту игру, я сразу же, понятное дело, взял отгулы на работе. А жене и детям сказал: “Ребята, подождите. Все, время стримов, мне нужно побыть с аудиторией, я хочу пройти эту игру полностью, быстрее и красочнее всех хочу это сделать”. И вот, за шесть часов эмоции у меня вообще, просто бешеные: погладить собачку, врезаться в машину, с кем-то подраться, где-то кого-то ограбить».
GTA VI может стать самым успешным релизом в истории игровой индустрии, пишет Forbes. По подсчетам аналитиков Sensor Tower, игру предзаказали почти 16 млн человек. Ажиотаж настолько велик, что другие студии даже переносили свои премьеры, лишь бы не конкурировать с Rockstar. Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко считает, что GTA VI открывает новую эпоху в геймдеве:
«Да, я специально выспался, чтобы посмотреть Новую Зеландию, а сам играть начну, все скачено, можно сказать. Xbox под всеми парами стоит, ждет только, когда я джойстик подключу. GTA — это такая ставка на зеро для всей игровой индустрии. То есть если бы игра, у которой бюджет только по минимальным оценкам обошелся в миллиард долларов, вдруг бы провалилась или хотя бы была бы не суперсовершенной, а просто хорошей — это был бы большой удар.
Даже предварительные продажи, когда они только открылись, в первые два дня игра уже окупила всю свою разработку, то есть заработала тот самый пресловутый 1 млрд. На последней неделе они заработали еще 1 млрд».
Rockstar Games до последнего старалась держать сюжет и детали игры в секрете, лишь изредка подогревая интерес поклонников новыми трейлерами. Один из них показали на Netflix, и за четыре дня он набрал больше 30 млн просмотров, обогнав все фильмы и сериалы платформы за ту неделю. Рекламную кампанию GTA VI можно считать образцом того, как привлечь внимание к продукту задолго до его премьеры, полагает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:
«Когда народ очень хочет и очень жаждет, и чем дольше ты можешь держать завесу тайны — тем лучше. При том надо отдать должное, что они не скрывали часть вещей, которые приоткрывали картину с другой стороны, немножко раскрывали информацию о проекте. Бюджет, потраченный на игру, мы с вами знаем, примерно понимали дату выхода, то есть какой-то информацией все равно подкармливали, как раз чтобы создавать ажиотаж. Но при этом все понимают, что игра — большой долгострой, уже очень много лет делалась. У всех: а что же там? И вот как раз один из основных форматов прибыли — это был предзаказ».
Ради новой GTA поклонники по всему миру готовы даже отпрашиваться с работы, пишет Reuters.
В России геймеров неожиданно поддержали в Госдуме. Вице-спикер Владислав Даванков призвал работодателей отнестись к таким просьбам с пониманием и признался, что сам собирается пройти игру вместе с сыном. Правда, у депутата пока дела поважнее: сначала нужно принять федеральный бюджет, а уже потом браться за приставку.