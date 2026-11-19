«Когда народ очень хочет и очень жаждет, и чем дольше ты можешь держать завесу тайны — тем лучше. При том надо отдать должное, что они не скрывали часть вещей, которые приоткрывали картину с другой стороны, немножко раскрывали информацию о проекте. Бюджет, потраченный на игру, мы с вами знаем, примерно понимали дату выхода, то есть какой-то информацией все равно подкармливали, как раз чтобы создавать ажиотаж. Но при этом все понимают, что игра — большой долгострой, уже очень много лет делалась. У всех: а что же там? И вот как раз один из основных форматов прибыли — это был предзаказ».