Премьеры становятся заразительны

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн после осенних выборов откажется от совмещения губернаторского и премьерского постов, которое практиковал его предшественник Владимир Уйба. По словам источников “Ъ”, главой правительства, вероятнее всего, станет Дмитрий Братыненко, приехавший вместе с господином Гольдштейном из Еврейской автономной области (ЕАО). Отделение премьерской должности от губернаторской можно считать трендом последних лет, хотя в целом главы регионов не любят делиться властью, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростислав Гольдштейн надеется, что управление Республикой Коми «в четыре руки» окажется более эффективным, чем единоличная власть губернатора

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ростислав Гольдштейн надеется, что управление Республикой Коми «в четыре руки» окажется более эффективным, чем единоличная власть губернатора

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экс-глава Коми Владимир Уйба совмещал должности губернатора и председателя правительства, хотя по конституции республики это два отдельных поста. После победы на выборах в 2020 году он планировал назначить главой кабмина вице-президента ГК «Ташир» Игоря Булатова, но в итоге возложил премьерские обязанности на себя, взяв «ответственность за дальнейшее социально-экономическое развитие региона». Позже господин Уйба пробовал «вырастить» премьера из министра экономики Эльмиры Ахмеевой, но на посту ее так и не утвердил.

Интересно, что в ЕАО, которой ранее руководил Ростислав Гольдштейн, четыре года тоже обходились без отдельной премьерской должности. Согласно Уставу ЕАО, губернатор сам возглавлял правительство, а в роли фактического премьера выступал его заместитель Дмитрий Братыненко. Сменившая господина Гольдштейна Мария Костюк отказалась от этой схемы: с января в ЕАО появился пост главы правительства, который в статусе и. о. занял первый вице-губернатор Херсонской области Игорь Чагаев. А господин Братыненко уехал в Коми вслед за бывшим шефом и, по словам источников “Ъ”, после выборов, скорее всего, будет утвержден в должности премьера.

Источник “Ъ” в парламенте Коми считает, что Ростислав Гольдштейн старается «не повторять политических ошибок предшественника», поскольку депутаты не одобряли совмещения Владимиром Уйбой губернаторской и премьерской должностей. Оппозиция даже пыталась оспорить сложившуюся ситуацию через прокуратуру, но безуспешно. «Каждый должен заниматься своим фронтом работ. Глава — это прежде всего стратег, а премьер-министр должен быть тактиком»,— объяснил собеседник “Ъ”.

Отделение премьерской должности от губернаторской можно считать трендом последних лет. Например, в ноябре 2023-го врио главы Вологодской области Георгий Филимонов учредил пост председателя правительства, которого не было при его предшественнике Олеге Кувшинникове. Хотя есть и отдельные обратные примеры. Так, 17 января после отставки премьер-министра Запорожской области Ирины Гехт губернатор Евгений Балицкий заявил, что отныне будет руководить кабмином самостоятельно, поскольку это позволит исполнительной власти «более плодотворно работать на благо области». Правда, источники “Ъ” уверяют, что реальной причиной упразднения премьерского поста стало стремление господина Балицкого избавиться от возможных конкурентов.

По подсчетам “Ъ”, на данный момент 56 из 89 высших должностных лиц возглавляют и региональные правительства. Такое совмещение или является обязательным (например, правительство Москвы может возглавлять только мэр), или допускается на усмотрение губернатора. Отдельные премьерские посты существуют преимущественно в республиках (кроме Горного Алтая, Бурятии, Марий Эл, Тувы и Хакасии). Кроме того, главы Башкирии и Карелии руководят кабминами (это прописано в конституциях), хотя в структуре их исполнительной власти есть должности премьеров. Отдельные главы правительств есть также в Камчатском, Красноярском, Приморском краях и в 12 областях.

По оценке политолога Ростислава Туровского, отдельный пост премьера характерен для республик как наследие «и советской системы с республиканскими советами министров, и амбиций времен суверенизации»: «Сейчас решения принимаются ситуативно, часто — в зависимости от желания главы региона. Оно может быть связано с распределением ответственности и "сваливанием" текучки на технического премьера. Также это может быть политическая сделка с центром или влиятельной местной элитой. В части республик этот пост важен, если власть делится между определенными этносами». В целом губернаторы не любят делиться властью, поэтому премьеры редко бывают сильными и самостоятельными фигурами, резюмирует эксперт.

Андрей Прах; Дарья Шучалина, Сыктывкар; Дарья Балобанова, Биробиджан