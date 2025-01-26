Лукашенко анонсировал размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии

Ракетный комплекс «Орешник» со дня на день разместят в Белоруссии, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предположил, что установка будет находиться недалеко от Смоленска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

«Туда, ближе к Смоленску... Я так мечтаю, а там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас. Тем более это же общее оружие»,— рассказал господин Лукашенко на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье. Он добавил, что по договору с президентом России Владимиром Путиным следующий комплекс будет поставлен в Белоруссию раньше, чем в Россию.

О существовании ракетного комплекса «Орешник» стало известно 21 ноября из обращения Владимира Путина. Точные характеристики оружия засекречены. По официальным сообщениям, атакующую ракету невозможно перехватить, а также она способна нанести удар по большей части Европы и западному побережью США.

В ноябре господин Лукашенко пошутил насчет размещения ракетного комплекса у себя в стране. В декабре президент заявил, что Белоруссия будет сама определять цели для «Орешника».

Подробнее о ракете — в материале «Ъ FM».