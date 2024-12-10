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Коммерсантъ FM
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Лукашенко: Белоруссия будет сама определять цели для «Орешника»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставил условие для размещения в стране российских комплексов «Орешник». По его словам, Минск сам будет определять цели, но «нажимать на кнопку» представители Белоруссии и России будут вместе.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился»,— сказал господин Лукашенко во время поездки в Борисов (цитата по БелТА).

Белорусский президент рассказал, что сейчас обсуждается, на каких площадках разместить оружие. Он отметил, что в республике сохранились площадки «от размещения стратегических ядерных ракет». «У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим»,— рассказал господин Лукашенко.

Президент Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» во время встречи в Минске. Господин Путин допустил, что это будет возможно во второй половине 2025 года. Президент России отмечал, что баллистические ракеты будут входить в комплекс ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил РФ, но определять цели будет Минск.

Подробнее о сотрудничестве — в материале «Ъ» «Комплексы полноценности средней дальности».

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