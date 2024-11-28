Лукашенко рассказал, что в шутку предложил разместить в Белоруссии «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российскую баллистическую ракету «Орешник» хорошим оружием. По его мнению, использование системы привело к «сильному воздействию на так называемое мировое сообщество». Он в шутку предложил президенту России Владимиру Путину разместить комплекс в Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Александр Лукашенко, Владимир Путин и Садыр Жапаров

Фото: Turar Kazangapov, Reuters Слева направо: Александр Лукашенко, Владимир Путин и Садыр Жапаров

Фото: Turar Kazangapov, Reuters

«Я тут старшему брату пошутил, говорю: "Места готовы дислокации. Когда?" — "Подумаем"»,— сказал господин Лукашенко на полях саммита ОДКБ (цитата по БЕЛТА).

Белорусский президент отметил, что «Орешник» — неядерное оружие, но «по своей мощи сопоставимо с ядерным». «Поэтому воздействие сильное на мировое сообщество, особенно на тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется»,— добавил он.

Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что массированный удар «Орешником» сопоставим с ядерным оружием. По его словам, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. Впервые Россия применила «Орешник» 21 ноября, ударив по украинскому заводу «Южмаш».

О том, как на Западе отреагировали на применение «Орешника»,— в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».