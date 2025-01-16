Косово отойдет Северной Европе

В Евросоюзе будет новый спецпредставитель на Балканах, главной задачей которого станет нормализация отношений между Сербией и Косово. Занимавшемуся последние пять лет этой проблемой Мирославу Лайчаку решить ее так и не удалось — диалог между Белградом и Приштиной зашел в тупик. В ближайшие дни глава дипломатии ЕС Кая Каллас должна выбрать нового балканского эмиссара из двух кандидатов от стран Северной Европы — бывшего главы МИД Финляндии Пекки Хаависто и датского дипломата Петера Соренсена. По данным источников «Ъ» в европейских дипломатических кругах, больше шансов сменить Мирослава Лайчака имеет датчанин — с учетом его богатого балканского опыта. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Ognen Teofilovski / Reuters Флаг Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Мирослав Лайчак, который был европейским спецпредставителем на Балканах с апреля 2020 года, должен был покинуть свой пост еще в конце лета — с 1 сентября его назначили на должность посла ЕС в Швейцарии. Однако в июле Совет ЕС неожиданно продлил ему мандат до конца января 2025 года. Как пояснили европейские дипломатические источники «Ъ», это решение было связано не с ожиданием скорых прорывов в сербско-косовском диалоге, а с желанием дождаться вступления в должность нового главы европейской дипломатии, который и должен определиться с кандидатурой нового эмиссара на Балканах. В конце года этот пост заняла Кая Каллас.

На днях стало известно, что на роль спецпредставителя ЕС по Балканам претендуют двое — финн Пекки Хаависто и датчанин Петер Соренсен.

Первый имеет богатый политический опыт — он возглавлял финский МИД и был кандидатом в президенты страны. Второй много лет проработал на Балканах — был представителем ЕС в Боснии и Македонии.

В любом случае координировать европейскую политику на косовском направлении будет в ближайшие годы представитель Северной Европы. Это важно, поскольку и Финляндия, и Дания признали независимость Косово в отличие от Словакии, представителем которой является Мирослав Лайчак, что вызывало стойкое недоверие к нему со стороны Приштины.

Кроме того, в отличие от Мирослава Лайчака, который помимо косовской активно занимался и другими балканскими проблемами, новый эмиссар, как считают в Брюсселе, должен сконцентрироваться именно на нормализации отношений между Белградом и Приштиной. В штаб-квартире ЕС говорят, что «выбор преемника господина Лайчака — в процессе».

Между тем источники «Ъ» в европейских дипломатических кругах утверждают, что больше шансов стать новым спецпредставителем ЕС на Балканах имеет Петер Соренсен — именно с учетом его балканского опыта.

При любом раскладе новому европейскому эмиссару придется решать сложную задачу, справиться с которой Мирославу Лайчаку так и не удалось. В начале 2023 года сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти приняли предложенный ЕС план нормализации. Сербия и Косово обязались развивать «нормальные, добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями».

Сербия обязалась «не противиться членству Косово в какой-либо международной организации», а «сербскому сообществу в Косово» предоставлялся «соответствующий уровень самоуправления». И хотя план не был подписан сербским и косовским лидерами, в ЕС исходили из того, что его принятие означает готовность Белграда признать косовскую независимость и согласие Приштины на создание Сообщества сербских муниципалитетов. Однако в реализации этих договоренностей Сербия и Косово не продвинулись ни на шаг. А в последние месяцы диалог между ними вообще зашел в тупик.

На 9 февраля в Косово намечено проведение парламентских выборов, и до формирования новой власти ожидать каких-либо компромиссов от Приштины нереально. Поэтому в ближайшие несколько месяцев диалог между Косово и Сербией по нормализации отношений наверняка будет заморожен. Даже несмотря на появление нового балканского эмиссара ЕС.

Геннадий Сысоев