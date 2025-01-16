Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Косово отойдет Северной Европе

Евросоюз отправит на Балканы нового эмиссара

В Евросоюзе будет новый спецпредставитель на Балканах, главной задачей которого станет нормализация отношений между Сербией и Косово. Занимавшемуся последние пять лет этой проблемой Мирославу Лайчаку решить ее так и не удалось — диалог между Белградом и Приштиной зашел в тупик. В ближайшие дни глава дипломатии ЕС Кая Каллас должна выбрать нового балканского эмиссара из двух кандидатов от стран Северной Европы — бывшего главы МИД Финляндии Пекки Хаависто и датского дипломата Петера Соренсена. По данным источников «Ъ» в европейских дипломатических кругах, больше шансов сменить Мирослава Лайчака имеет датчанин — с учетом его богатого балканского опыта. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Флаг Косово

Флаг Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Флаг Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Мирослав Лайчак, который был европейским спецпредставителем на Балканах с апреля 2020 года, должен был покинуть свой пост еще в конце лета — с 1 сентября его назначили на должность посла ЕС в Швейцарии. Однако в июле Совет ЕС неожиданно продлил ему мандат до конца января 2025 года. Как пояснили европейские дипломатические источники «Ъ», это решение было связано не с ожиданием скорых прорывов в сербско-косовском диалоге, а с желанием дождаться вступления в должность нового главы европейской дипломатии, который и должен определиться с кандидатурой нового эмиссара на Балканах. В конце года этот пост заняла Кая Каллас.

На днях стало известно, что на роль спецпредставителя ЕС по Балканам претендуют двое — финн Пекки Хаависто и датчанин Петер Соренсен.

Первый имеет богатый политический опыт — он возглавлял финский МИД и был кандидатом в президенты страны. Второй много лет проработал на Балканах — был представителем ЕС в Боснии и Македонии.

В любом случае координировать европейскую политику на косовском направлении будет в ближайшие годы представитель Северной Европы. Это важно, поскольку и Финляндия, и Дания признали независимость Косово в отличие от Словакии, представителем которой является Мирослав Лайчак, что вызывало стойкое недоверие к нему со стороны Приштины.

Кроме того, в отличие от Мирослава Лайчака, который помимо косовской активно занимался и другими балканскими проблемами, новый эмиссар, как считают в Брюсселе, должен сконцентрироваться именно на нормализации отношений между Белградом и Приштиной. В штаб-квартире ЕС говорят, что «выбор преемника господина Лайчака — в процессе».

Между тем источники «Ъ» в европейских дипломатических кругах утверждают, что больше шансов стать новым спецпредставителем ЕС на Балканах имеет Петер Соренсен — именно с учетом его балканского опыта.

При любом раскладе новому европейскому эмиссару придется решать сложную задачу, справиться с которой Мирославу Лайчаку так и не удалось. В начале 2023 года сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти приняли предложенный ЕС план нормализации. Сербия и Косово обязались развивать «нормальные, добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями».

Сербия обязалась «не противиться членству Косово в какой-либо международной организации», а «сербскому сообществу в Косово» предоставлялся «соответствующий уровень самоуправления». И хотя план не был подписан сербским и косовским лидерами, в ЕС исходили из того, что его принятие означает готовность Белграда признать косовскую независимость и согласие Приштины на создание Сообщества сербских муниципалитетов. Однако в реализации этих договоренностей Сербия и Косово не продвинулись ни на шаг. А в последние месяцы диалог между ними вообще зашел в тупик.

Как прошел саммит ЕС—Балканы в Брюсселе

На 9 февраля в Косово намечено проведение парламентских выборов, и до формирования новой власти ожидать каких-либо компромиссов от Приштины нереально. Поэтому в ближайшие несколько месяцев диалог между Косово и Сербией по нормализации отношений наверняка будет заморожен. Даже несмотря на появление нового балканского эмиссара ЕС.

Геннадий Сысоев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...