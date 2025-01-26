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Кампус Университета имени Лесгафта будет построен в Ленобласти

На территории бывшего Ржевского полигона построят кампус Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Обсуждение проекта прошло накануне, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Рабочая встреча губернатора региона Александра Дрозденко состоялась с руководителем вуза Вадимом Гришковым и руководством Всеволожского района. Университет в 2025 году планирует приступить к инженерным изысканиям на участке. Площадь территории составляет 536 га.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГА согласовал облик будущего кампуса СПбГУ в Пушкинском районе.

Татьяна Титаева

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