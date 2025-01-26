На Черноморском побережье зафиксированы новые выбросы мазута

На Черноморском побережье зафиксированы новые локальные выбросы нефтепродуктов, затронувшие Краснодарский край, Крым и Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выбросы обнаружены на 17 участках протяженностью 63,5 км. Ведутся работы по их ликвидации. Уже собрано более 175,8 тыс. т загрязненного грунта, из которых свыше 134 тыс. т вывезено на площадки временного хранения, передает «Интерфакс».

Специализированные организации продолжают утилизацию собранного грунта. В Краснодарском крае незначительные выбросы зафиксированы от мыса Панагия в Темрюкском районе до центрального пляжа Анапы.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. т мазута. Были введены режимы ЧС регионального и федерального характера.

Подробности ЧП — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».