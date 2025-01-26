Угон иномарки пьяным водителем закончился аварией на улице Восстания

Поздним вечером 25 января на улице Восстания произошла авария с участием иномарки. Оказалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и угнал внедорожник, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сперва сотрудники ДПС заметили, как автомобиль следует, нарушая ПДД. Машину попытались остановить, но водитель лишь увеличил скорость и решил скрыться в оживленном потоке транспортных средств в центре города, поэтому началось преследование.

Однако после поворота на улицу Восстания лихач столкнулся с припаркованными автомобилями. Сотрудники полиции его задержали. Выяснилось, что за рулем иномарки был нетрезвый 27-летний гражданин иностранного государства. Он угнал машину со станции техобслуживания в Московском районе.

«Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где ко всему прочему выяснилось, что он заявлен в федеральный розыск правоохранительными органами Новосибирска за незаконное пересечение госграницы»,— добавили в пресс-службе полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала лихача на Mercedes, устроившего ночное ДТП на Дворцовом мосту.

Татьяна Титаева