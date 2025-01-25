Полиция задержала лихача на Mercedes, устроившего ночное ДТП на Дворцовом мосту

Сотрудники ДПС задержали в центре Петербурга лихача, который спровоцировал ночное ДТП на Дворцовом мосту и пытался скрыться от дорожных инспекторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 25 января в 01:44 в Дворцовом проезде сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить автомобиль Mercedes. Водитель требование дорожной полиции проигнорировал. Попытавшись уйти от преследования, лихач въехал на перекрытый для движения Дворцовый мост, пробив одно из ограждений. Там же его и задержали.

За рулем иномарки находился 43-летний бизнесмен из Пушкина. Пройти медицинское освидетельствование он категорически отказался, отметили в полиции. В итоге на него был составлен административный протокол. Теперь помимо штрафа ему грозит лишение прав сроком до двух лет. Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 24 по 26 января сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории Петербурга и Ленобласти рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Андрей Цедрик