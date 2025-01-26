Губернатор Рязанской области сообщил о работе ПВО

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотники над регионом. Точное число сбитых БПЛА он не назвал.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб»,— написал Павел Малков в Telegram-канале.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области. О работе ПВО в регионе не сообщалось.