Губернатор Рязанской области сообщил о работе ПВО
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотники над регионом. Точное число сбитых БПЛА он не назвал.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб»,— написал Павел Малков в Telegram-канале.
Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области. О работе ПВО в регионе не сообщалось.
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Кадры и события СВО за январь 2025 года
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