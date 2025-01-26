ТАСС: Латвия отказала России в содействии в выдаче иноагента

Следствие установило местонахождение актера Артура Смольянинова, который признан в России иностранным агентом и объявлен в розыск по делу о распространении фейков об армии и возбуждению ненависти, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. Актер проживает в Латвии. Как передает агентство, в 2024 году российские правоохранительные органы просили страну содействовать в его выдаче, но получили отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Смолянинов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Артур Смолянинов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В материалах уголовного дела также говорится, что следствие настаивало на заочном аресте Артура Смольянинова (признан иноагентом) в связи с тем, что он «может продолжить заниматься преступной деятельностью … против общественной безопасности и общественного порядка», а также уничтожить доказательства. Сторона защиты в апелляционной жалобе называла незаконным и необоснованным решение суда о заочном аресте актера.

После начала военной операции на Украине Артур Смольянинов (признан иноагентом) уехал из России. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов. В мае того же года актера включили в перечень террористов и экстремистов.

В октябре 2024-го Басманный суд Москвы заочно арестовал Артура Смольянинова (признан иноагентом). Его обвиняют в распространении фейков об армии России (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и возбуждении ненависти («а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, который говорил, что актер в одном из интервью сделал несколько заявлений, направленных против России.