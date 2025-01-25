Полиция задержала жителя Флориды за угрозы убить Трампа

Полиция города Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, задержала местного жителя за его посты в социальных сетях. В них 46-летний Шэннон Депарарро Аткинс грозился убить президента США Дональда Трампа.

После задержания Шэннон Депарарро Аткинс признался, что публиковал эти посты. Американцу могут предъявить обвинения в распространении «угроз убийством, нанесением телесных повреждений или осуществлением массовой стрельбы», сообщает пресс-служба полиции города. Кроме того, на момент ареста у Шэннона Депарарро Аткинса был при себе кокаин. Ему предъявлены обвинения в хранении наркотика.

Издание New York Post, которое ознакомилось со страницей Шэннона Депарарро Аткинса в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), подтверждает, что задержанный действительно публиковал подобные посты. «Одна хорошая пуля нужна Америке, чтобы спастись»,— писал он за день до инаугурации Дональда Трампа. По информации газеты, Шэннон Депарарро Аткинс владеет магазином кондитерских изделий.

Первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года. 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в него с крыши здания, которое находилось примерно в 120 м от трибуны. Господин Трамп был ранен в ухо. Погиб один из участников митинга, еще двое получили ранения. В сентябре президент США пережил второе покушение.