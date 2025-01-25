Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хелиеваара и Паттен стали чемпионами парного Australian Open

Финский теннисист Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен одержали победу над итальянцами Симоном Болелли и Андреа Вавассори в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open). Матч прошел в Мельбурне и завершился со счетом 6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа и 7 минут. На счету у Хелиеваары и Паттена 11 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Итальянцы выполнили 6 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из 5 заработанных.

Харри Хелиевааре 35 лет, этот титул стал для него девятым в парном разряде. Генри Паттену 28 лет, для него это пятый титул. На турнире Большого шлема финн и британец побеждают уже второй раз в карьере. В 2024 году Хелиеваара и Паттен выиграли Уимблдонский турнир.

Australian Open завершится завтра, 26 января, финалом в мужском одиночном разряде. Сегодня американка Мэдисон Кис одержала победу над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко и завоевала титул чемпиона Australian Open.

О ходе турнира — в материале «Ъ» «Американская австралийская мечта».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...