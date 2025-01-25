Хелиеваара и Паттен стали чемпионами парного Australian Open

Финский теннисист Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен одержали победу над итальянцами Симоном Болелли и Андреа Вавассори в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open). Матч прошел в Мельбурне и завершился со счетом 6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа и 7 минут. На счету у Хелиеваары и Паттена 11 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Итальянцы выполнили 6 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из 5 заработанных.

Харри Хелиевааре 35 лет, этот титул стал для него девятым в парном разряде. Генри Паттену 28 лет, для него это пятый титул. На турнире Большого шлема финн и британец побеждают уже второй раз в карьере. В 2024 году Хелиеваара и Паттен выиграли Уимблдонский турнир.

Australian Open завершится завтра, 26 января, финалом в мужском одиночном разряде. Сегодня американка Мэдисон Кис одержала победу над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко и завоевала титул чемпиона Australian Open.

О ходе турнира — в материале «Ъ» «Американская австралийская мечта».