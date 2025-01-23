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Госавтоинспекция проведет в Петербурге и Ленобласти рейд «Нетрезвый водитель»

В предстоящие выходные дни, с 24 по 26 января, сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории Петербурга и Ленобласти рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как напомнили в полиции, ответственность за управление автотранспортом в нетрезвом виде или за передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрена ст. 12.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2-х лет. В случае же, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уже уголовная ответственность.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в декабре прошлого года после одного из рейдов за выходные полицейские выявили в Петербурге и Ленобласти около 200 нетрезвых водителей.

Андрей Цедрик

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