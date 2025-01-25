Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки санкций против России

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если глава правительства Венгрии Виктор Орбан решит наложить вето на продление антироссийских санкций, то это докажет его приверженность интересам России. Господин Туск пригрозил последствиями, если Венгрия откажется поддержать решение большинства стран ЕС.

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Если (Виктор Орбан.— "Ъ") действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент войны, то станет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями»,— написал господин Туск на своей странице в соцсети X.

22 января господин Орбан заявил, что Европейскому союзу нужно снять введенные против России санкции, потому что они не привели к окончанию боевых действий на Украине. По мнению премьера, санкции лишь вредят самой Европе. Вчера, 24 января, он заявил, что согласится на продление антироссийских санкций, только если Украина возобновит транзит газа из РФ и прекратит атаки на «Турецкий поток». Также Киев должен дать гарантии, что транзит нефти через страну не будет прекращен.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Венгрия вплела интригу».