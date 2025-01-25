«Вышка» осваивает Васильевский остров

В День студента, 25 января, на 25-й линии Васильевского острова в здании бывшего канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» открылся новый учебный корпус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург (НИУ ВШЭ). Историческое здание вуз на 10 лет арендовал у застройщика Setl Group, который занимался реставрацией объекта. В кампусе будут учиться студенты Школы информатики, физики и технологий, Школы дизайна, направлений «Медиакоммуникации», «Социология», «Государственное и муниципальное управление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новое образовательное пространство НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Слева направо: ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов, министр просвещения России Сергей Кравцов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и член ученого совета НИУ ВШЭ Анна Тышецкая Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Студенты возле макета НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов (слева) и министр просвещения России Сергей Кравцов Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Церемония в честь Дня российского студенчества и открытия нового образовательного пространства НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Директор Александринского театра Александр Малич Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Студенты в пространстве НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Студентка в пространстве НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Образовательное пространство НИУ ВШЭ — «Канатный цех», бывший канатный цех завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 9 Новое образовательное пространство НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Слева направо: ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов, министр просвещения России Сергей Кравцов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и член ученого совета НИУ ВШЭ Анна Тышецкая Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Студенты возле макета НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов (слева) и министр просвещения России Сергей Кравцов Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Церемония в честь Дня российского студенчества и открытия нового образовательного пространства НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Директор Александринского театра Александр Малич Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Студенты в пространстве НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Студентка в пространстве НИУ ВШЭ — «Канатный цех» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Образовательное пространство НИУ ВШЭ — «Канатный цех», бывший канатный цех завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

С приветственным словом перед студентами на церемонии открытия выступили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, директор петербургской «Вышки» Анна Тышецкая и вице-губернатор Владимир Княгинин, курирующий городской комитет по науке и высшей школе. Спикеры поздравили учащихся с Днем студента и с запуском площадки.

Новый корпус площадью более 20 тыс. кв. м рассчитан на обучение более 4 тыс. студентов. В бывшем канатном цеху ВШЭ в этом году совместно с «ВКонтакте» запустит Школу информатики, физики и технологий для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта: разработчиков информационных систем, системных архитекторов, ML-исследователей и ML-разработчиков.

«Школа — это преемница факультета физико-математических и компьютерных наук. Она построена по новому принципу образования: в обучение вовлечены индустриальные компании, выстраивается экосистема образования и инфраструктуры. Мы сотрудничаем также с "Биокадом", "Газпром нефтью", "Яндексом" — это ключевые партнеры, с которыми у нас совместные бакалавриаты или магистратуры и лаборатории. Школа будет ориентирована на подготовку экспертов в области искусственного интеллекта и рекомендательных систем — то, что интересно компании "ВКонтакте". Но при этом все существующие программы продолжают развиваться»,— рассказал декан Школы информатики, физики и технологий Михаил Мухин.

Кроме того, университет вместе с российским разработчиком видеоигр — компанией «Леста Игры» планирует запустить образовательную программу «Программирование и инжиниринг компьютерных игр». Соглашение о сотрудничестве ВШЭ и «Леста Игры» подписали на открытии нового корпуса. «Мы хотим дополнять программу физмата направлениями, которые необходимы для обучения потенциальных сотрудников нашей компании. Мы надеемся на коллаборацию не только в сфере разработки — программирования, физики, математики, но и дизайна, анимации. У нас очень много вакансий: на конец прошлого года было порядка 400, поэтому нам все направления нужны и очень нужны высокоуровневые сотрудники»,— прокомментировала подписание соглашения директор по развитию бизнеса группы компаний «Леста Игры» Гаухар Алдиярова.

В здании также будут учиться студенты Школы дизайна, направлений «Медиакоммуникации», «Социология», «Государственное и муниципальное управление». В комплексе обустроили лаборатории ведущих партнеров петербургской ВШЭ: компаний «ВКонтакте», «Газпром нефть», «Биокад», «Герофарм», t2.

«Идея заключалась в том, чтобы компании разместили свои офисы в нашем вузе. Мы создали для этого специальное пространство. Уже девять компаний изъявили желание сотрудничать с нами. Не все офисы пока готовы: еще ведется проектирование, обсуждение дизайна»,— рассказала «Ъ-СПб» Анна Тышецкая.

Завод «Красный гвоздильщик» занимал корпуса основанного в 1857 году Чугунолитейного и бронзового завода Феликса Шопена, который был национализирован после революции. Канатный цех с водонапорной башней построен в 1931 году по проекту Якова Чернихова — архитектора, художника, теоретика архитектуры, выдающегося представителя русского авангарда. Башня — яркий пример конструктивизма. В 1940-м завод переименовали в Сталепрокатный и проволочно-канатный завод имени В. М. Молотова, а в 1957-м — в Ленинградский сталепрокатный завод. В 1993-м предприятие было приватизировано. В 2005 году ОАО «Сталепрокатный завод» продало территорию площадью 7,2 га финской компании Lipsanen & Co Group. Девелопер совместно с ЗАО «Лемминкяйнен Рус» намеревался возвести в бывшей промышленной зоне жилой комплекс комфорт-класса «Илматар». В 2011 году Сталепрокатный завод, включая промышленные корпуса и особняк Феликса Шопена, был снесен вопреки протестам градозащитников. В 2015-м финны от проекта отказались, тогда Setl Group заключила с Lipsanen & Co. Group договор на реализацию проекта редевелопмента в качестве застройщика. Жилой комплекс переименовали в «Палацио».

В 2021 году Setl Group начала работы по реставрации и приспособление под современное использование канатного цеха с водонапорной башней. На все работы компания планировала потратить 1,5 млрд рублей, но реставрация обошлась в два раза дороже — в 3 млрд руб. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в начале июня 2024-го, а в сентябре здание арендовала «Вышка». Как ранее писал «Ъ-СПб», это первая сделка в истории петербургского рынка, где арендатором офисного здания класса А стало высшее учебное заведение.

Председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев рассказал, что здание сдано в аренду на 10 лет. «На момент заселения и приспособления площадки под ВШЭ, естественно, действует льготная арендная ставка. Дальше будет рыночная ставка, но не самая высокая, потому что мы прекрасно понимаем, что это учебное заведение, и мы заинтересованы, чтобы оно тут развивалось. Я вхожу в попечительский совет университета, поэтому мы предоставляем здесь самые выгодные условия. Сегодня подписан договор на 10 лет. Мы понимаем, что это договор аренды с правом выкупа. Для нас участие в создании кампуса ведущего университета — важно и престижно. Это поднимает социальный статус жилья, которое мы строим вокруг»,— сообщил господин Шубарев в комментарии для «Ъ-СПб». По словам председателя совета директоров, в строящемся жилом квартале возведут школу, которую компания надеется превратить в лицей ВШЭ.

В 2026-м Высшую школу экономики ожидает открытие еще одного корпуса — на 10-й линии Васильевского острова в здании бывшего Женского патриотического института. Реконструкция объекта длится больше 10 лет — с 2012 года. Корпус, по заявлениям руководства «Вышки», будет рассчитан на тысячу студентов.

Надежда Ярмула